В Баку представлены вкусные блюда исламской кухни "Halal Sərgisi" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В SABIS SUN International School в рамках Дней Исламской кухни состоялось открытие выставки халяльных продуктов и блюд "Halal Sərgisi", организованной Всемирной исламской кулинарной ассоциацией (WICS), Государственным агентством по туризму, Ассоциацией национальной кулинарии (АНКА) и Центром национальной кулинарии Азербайджана (ЦНКА), сообщает Trend Life.

Выставку посетили президент WICS Гекхан Туфан, президент АНКА, глава ЦНКА, заслуженный работник культуры Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Таир Амирасланов и другие гости.

За всю многовековую историю ислама сложились свои специфические особенности приготовления и правила приема пищи. В разных мусульманских странах эти обычаи, в целом общие для всех мусульман, могут иметь и свои местные традиции. Мусульманская кухня удивительно разнообразна, так как вобрала в себя лучшие кулинарные традиции многих стран. В наше время мусульманское меню активно пополняется новыми рецептами, в том числе - западных блюд. Отдавать предпочтение классике или пробовать новое - каждый вправе решать по-своему. Конечно, есть основные требования к пище. Блюдо с уверенностью можно отнести к мусульманской кухне, если были использованы только разрешенные ингредиенты (халяль). Пищевые запреты в исламе распространяются на алкоголь, кровь, свинину, хищных животных и птиц, а также на мертвечину, в том числе мясо животных, добытое не по нормам шариата. Основные блюда по традиции готовят чаще всего из баранины, говядины, ячменя, нута и риса. Но этим не ограничивается меню мусульман. В разных странах популярны свои блюда: из овощей, рыбы, бобов или молочных продуктов. Поражает разнообразие рецептов лепешек и лаваша. И удивительно много десертов - фруктовых, ягодных, ореховых… Наиболее любимы пахлава, рахат, халва, шербет… Еще одна характерная особенность мусульманской кухни - пряности. В каждой национальной традиции, конечно, есть свои предпочтения. Ислам настоятельно рекомендует при сервировке стола обращать внимание на три основных качества: чистоту, аккуратность и умеренность. Прежде чем приступить к еде, мусульмане сначала произносят: «Бисмиллях Ал-Рахмани Ал-Рахим» (Во имя Аллаха, милостивого и милосердного). Перед тем как встать из-за стола, мусульмане благодарят Аллаха за пищу словами: «Альхамдулиллахи лази ат амана ва сакана ва джа алана муслимин» (Благодарение Аллаху, который послал нам пищу, питье и сделал нас мусульманами).

В рамках Дней Исламской кухни с 16 по 18 июля в Баку проходит первый Всемирный конгресс исламской кулинарии с участием представителей из 25 стран, вторая конференция WICS, второй Международный чемпионат исламской кухни (первый чемпионат прошел в Баку в 2009 году), организованы курсы категорий WICS, тренинги и семинары. Впервые учрежден и в Баку будет вручен международный исламский знак качества "Hilal Star" (İslam Mişleni) ресторанам и кулинарам. Этот знак качества будет вручаться ежегодно только одному представителю страны. Еще одним интересным событием станет участие известного кулинара Сталика Ханкишиева с шестью финалистами проекта-конкурса "Азербайджанская кухня на YouTube канале".

В командном и индивидуальном зачетах пройдут соревнования кулинаров и кондитеров, которые покажут свое мастерство в различных классах, среди которых "скатерть невесты и жениха", "скатерть гостя", "утренние завтраки в отелях", "фуршет азербайджанской кухни", "блюда в авиаперелетах", "кондитерские изделия", искусство приготовления шоколада, марципана, карвинга, и т.д. Вкус, внешний вид, оригинальность горячих блюд, профессионализм поваров будет оцениваться международным жюри по 100-балльной системе. Председатель жюри – известный Кремлевский повар, президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев. Победители и призеры будут отмечены в 43 классах по 11 номинациям.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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