В Баку проходит форум инфлюенсеров и блогеров из десяти стран (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Hyatt Regency, с 8 по 14 сентября, проходит международная обучающая программа "Продвижение здорового образа жизни" для инфлюенсеров, блогеров, молодых журналистов и активных пользователей соцсетей из десяти стран, сообщил Trend Life председатель ADDIM Гусейн Джавадзаде. Мероприятие организовано организацией творческой молодежи ADDIM при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств ‑ участников СНГ (МФГС).

В работе форума принимают участие около семидесяти представителей из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Украины. Главная цель форума – активизация пропаганды и распространения информаций о здоровом образе жизни в социальных сетях и СМИ, просветительская деятельность в цифровых медиа, использование современных коммуникаций для охвата широкой аудитории.

Социальные сети и интернет играют важную роль в современном мире. Различные интернет платформы являются отличным средством PR-компаний всех сфер жизнедеятельности человека. Здоровый образ жизни с каждым годом набирает обороты, но, несмотря на большой интерес в обществе, нуждается в продвижении и популяризации. Можно отметить, что новая информация в интернете распространяется гораздо быстрее благодаря лайкам и репостам, чем в других СМИ. По статистике можно сказать, что люди интересующиеся здоровым образом жизни и спортом, чаще заходят на страницы в социальные сети, чем на официальные сайты или форумы. И в наше время социальные сети связаны напрямую почти с каждым человеком, поэтому интернет является показателем того, что модно, что важно и ценно в нашем современном обществе. Кстати, совсем недавно учёные пришли к выводу, что социальные сети настраивают людей на здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – это не только полезный режим для организма человека, но и современная модная тенденция. Например, маркетологи придумывают все больше и больше социальной рекламы. По статистике именно она и правильно продуманный сценарий видео ролика является ключом к подсознанию человека. Призывы: «Не курите!», «Не пейте!», «Не ешьте в больших количествах!», зачастую остаются проигнорированными. А вот логически закрученный, в тоже время удивляющий простатой и оригинальностью плакат или ролик – дарит наилучший результат.

(Автор: Вугар Иманов)

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