Назначен новый директор "Азербайджанфильм"

БАКУ /Trend Life/ - Соответствующими приказами министра культуры Азербайджана Абульфаса Гараева директором киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы назначен Джамиль Гулиев, директором сектора отдела кинематографии министерства – Мушфиг Хатамов, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Джамиль Гулиев – заслуженный деятель искусств, кинорежиссер, сценарист. Работал директором Азербайджанского государственного фонда фильмов, директором Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения, генеральным директором Общественного телевидения и радиовещания. С 2018 года работал директором сектора отдела кинематографии по регистрации, пропаганде и распространению фильмов. Исполнительный директор Союза кинематографистов Азербайджанской республики, профессор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Мушфиг Хатамов - заслуженный деятель искусств, сценарист, кинопродюсер. Выпускник факультета актера драмы и кино Азербайджанского государственного института искусств, преподавал в Бакинском культурно-просветительском техникуме. Работал инспектором, заместителем директора, директором отдела кинематографии министерства. С 2011 года был директором "Азербайджанфильм".

(Автор: Вугар Иманов)

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