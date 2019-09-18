В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)

18 сентября 2019 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Park İnn Hotel By Radisson прошел гала-вечер и церемония награждения победителей Azərbaycan Gənclik Ödülləri, которая прошла в соответствии с концепцией престижной турецкой премии Türkiyə Gənclik Ödülləri, сообщает Trend Life. Премия впервые вручалась в Азербайджане.

Организаторы Caspian Events Group, чтобы выявить самую талантливую молодежь из различных сфер Азербайджана, провели опрос в социальных сетях и различных ресурсах, резюмировав итоги решением жюри и оргкомитета. Премией были также отмечены личности, которые внесли свой вклад в поддержку и развитие молодежного движения в стране.

На церемонию награждения из Турции прибыл международный директор Türkiyə Gənclik Ödülləri Максуд Джошгун Докунулмаз, который в своем выступлении отметил братские отношения между странами, единство и взаимопомощь во всех сферах. Национальный директор Azərbaycan Gənclik ödülləri Турал Алекперов и исполнительный директор Илмирза Агабеков отметили, что главная цель проекта – выявление успешной талантливой молодежи, популяризация среди широкой общественности, стимулирование для дальнейшей деятельности. Часть лауреатов премии Azərbaycan Gənclik Ödülləri получит возможность принять участие в международных проектах. Ведущим вечера был заслуженный артист Эльнур Керимов.

Среди лауреатов премии – исполнители Эльдар Гасымов, Сямра Рагимли, актриса и танцовщица Оксана Расулова. Телеведущие Афаг Гянджали, Заур и Гюнай Бахшалиевы, корреспондент Trend Вугар Иманов, спортсмены Айхан Мамаев, Айхан Тагизаде, доктор Араз Азимов, бизнесмены Нателла Агаева, Медина Юсифзаде, Заур Гулиев и другие.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения премии концепции Türkiyə Gənclik Ödülləri (ФОТО)
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