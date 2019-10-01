Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)

1 октября 2019 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Загаталы прошел второй Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана, организованный Исполнительной властью Загатальского района при поддержке министерств культуры и сельского хозяйства, Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров фундука, ОАО «Азербайджанские заготовки и снабжение» при министерстве сельского хозяйства, сообщает Trend Life.

На площади Деде Горгуд города Загаталы был создан городок Деревенский дом. Главная цель фестиваля - развитие и пропаганда экономического, культурного и туристического потенциала страны и Загатальского района.

На ярмарке демонстрировались различные сорта фундука, грецкого ореха и каштана, а также проведены конкурсы, награждены победители. Продукция различных компаний и фермеров, национальные блюда и сладости, изделия ремесленников и произведения народно-прикладного искусства из фундука, грецкого ореха и каштана, изготовленные поделки из древесины ореховых деревьев и скорлупок, выпечка и прочие диковины, связанные с данными сельскохозяйственными культурами, вызвали большой интерес гостей и зарубежных туристов.

Гостям были представлены интересные номера и композиции, выступления звезд эстрады, фольклорных коллективов, исполнителей народных песен и мугама.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
  • Как прошел Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана в Загаталы (ФОТО)
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