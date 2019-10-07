Министерство культуры Азербайджана организовало шествие к заповеднику "Кешикчидаг"

7 октября 2019 16:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В конце сентября текущего года министерство культуры совместно с Исполнительной властью Агстафинского района организовало шествие к заповеднику «Кешикчидаг», который распоряжением Президента Азербайджана в 2007 году был объявлен Государственным историко-культурным заповедником. Основной целью шествия была демонстрация того, что вышеупомянутый памятник является общим европейским наследием, и тем самым акцентировалось внимание на усилия по его защите. Азербайджан намерен принять меры по представлению таких памятников как в рамках ЮНЕСКО, так и в других форматах, в качестве образца культурного достояния Азербайджана, обладающего значимым мировым значением.

"Отметим, что министерство в рамках Дней европейского наследия и Охраны мировых памятников на территории многих заповедников и памятников регулярно проводит просветительские мероприятия. В частности, такие мероприятия проводились в Гобустанском национальном историко-художественном заповеднике, Государственном историко-культурном заповеднике «Кешикчидаг», Государственном историко-культурном заповеднике «Авей», Гянджинском государственно историко-культурном заповеднике, Габалинском государственном историко-художественном заповеднике, Загатальском историко-культурном заповеднике и на территории других заповедников. В заповедниках проводятся Дни открытых дверей, выставки, посвященные сохранению нашего культурного наследия и т. д. Основная цель этих мероприятий - защита памятников, укрепление гражданской солидарности в этом направлении и информирование общественности об их истории и ценностях.

Историческое и культурное наследие народов Азербайджана и Грузии основано на традициях добрососедства и дружбы, и эти связи будут и впредь развиваться на самом высоком уровне для защиты единства наших народов и сохранения нашего исторического и культурного наследия", - говорится в сообщении.

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