В Баку презентован проект "Охрана культурных богатств от возможных воздействий военных конфликтов и других чрезвычайных положений" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств состоялась презентация проекта "Охрана культурных богатств от возможных воздействий военных конфликтов и других чрезвычайных положений", сообщает Trend Life.

Выступившие координатор проекта Араз Багирли, заместитель министра культуры Севда Мамедалиева, генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО Эльнур Султанов отметили, что главной целью проекта является стратегическое планирование, проведение превентивных комплексных мероприятий в чрезвычайных ситуациях с целью защиты культурных богатств, всестороннее проинструктирование соответствующей целевой аудитории для обеспечения безопасной эвакуации и применение в этой сфере существующей международной практики.

В том числе в рамках проекта при сотрудничестве созданного и переведенного на азербайджанский язык веб-сайта www.protectheritage.az, İCCROM (Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей) и Фонда ЮНЕСКО по защите культурного наследия Египта представлена информационная книга под названием «Руководство по эвакуации наследия и музейных ценностей, находящихся под угрозой уничтожения».

Проект был создан на основе выделенного для Азербайджанского Национального музея искусств гранта в рамках программы участия ЮНЕСКО 2018-2019 года.

В двухдневном семинаре принимают участие эксперты из ЮНЕСКО и Международного совета музеев (ИКОМ). Во время семинара также предоставляется подробная информация о проведенных в нашей стране соответствующих работах различных государственных организаций.

(Автор: Вугар Иманов)

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