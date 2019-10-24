В Баку презентован проект "Охрана культурных богатств от возможных воздействий военных конфликтов и других чрезвычайных положений" (ФОТО)

24 октября 2019 18:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств состоялась презентация проекта "Охрана культурных богатств от возможных воздействий военных конфликтов и других чрезвычайных положений", сообщает Trend Life.

Выступившие координатор проекта Араз Багирли, заместитель министра культуры Севда Мамедалиева, генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО Эльнур Султанов отметили, что главной целью проекта является стратегическое планирование, проведение превентивных комплексных мероприятий в чрезвычайных ситуациях с целью защиты культурных богатств, всестороннее проинструктирование соответствующей целевой аудитории для обеспечения безопасной эвакуации и применение в этой сфере существующей международной практики.

В том числе в рамках проекта при сотрудничестве созданного и переведенного на азербайджанский язык веб-сайта www.protectheritage.az, İCCROM (Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей) и Фонда ЮНЕСКО по защите культурного наследия Египта представлена информационная книга под названием «Руководство по эвакуации наследия и музейных ценностей, находящихся под угрозой уничтожения».

Проект был создан на основе выделенного для Азербайджанского Национального музея искусств гранта в рамках программы участия ЮНЕСКО 2018-2019 года.

В двухдневном семинаре принимают участие эксперты из ЮНЕСКО и Международного совета музеев (ИКОМ). Во время семинара также предоставляется подробная информация о проведенных в нашей стране соответствующих работах различных государственных организаций.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Баку презентован проект "Охрана культурных богатств от возможных воздействий военных конфликтов и других чрезвычайных положений" (ФОТО)
  • В Баку презентован проект "Охрана культурных богатств от возможных воздействий военных конфликтов и других чрезвычайных положений" (ФОТО)
  • В Баку презентован проект "Охрана культурных богатств от возможных воздействий военных конфликтов и других чрезвычайных положений" (ФОТО)
  • В Баку презентован проект "Охрана культурных богатств от возможных воздействий военных конфликтов и других чрезвычайных положений" (ФОТО)
  • В Баку презентован проект "Охрана культурных богатств от возможных воздействий военных конфликтов и других чрезвычайных положений" (ФОТО)
  • В Баку презентован проект "Охрана культурных богатств от возможных воздействий военных конфликтов и других чрезвычайных положений" (ФОТО)
  • В Баку презентован проект "Охрана культурных богатств от возможных воздействий военных конфликтов и других чрезвычайных положений" (ФОТО)
  • В Баку презентован проект "Охрана культурных богатств от возможных воздействий военных конфликтов и других чрезвычайных положений" (ФОТО)
  • В Баку презентован проект "Охрана культурных богатств от возможных воздействий военных конфликтов и других чрезвычайных положений" (ФОТО)
  • В Баку презентован проект "Охрана культурных богатств от возможных воздействий военных конфликтов и других чрезвычайных положений" (ФОТО)
  • В Баку презентован проект "Охрана культурных богатств от возможных воздействий военных конфликтов и других чрезвычайных положений" (ФОТО)
  • В Баку презентован проект "Охрана культурных богатств от возможных воздействий военных конфликтов и других чрезвычайных положений" (ФОТО)
  • В Баку презентован проект "Охрана культурных богатств от возможных воздействий военных конфликтов и других чрезвычайных положений" (ФОТО)
  • В Баку презентован проект "Охрана культурных богатств от возможных воздействий военных конфликтов и других чрезвычайных положений" (ФОТО)
  • В Баку презентован проект "Охрана культурных богатств от возможных воздействий военных конфликтов и других чрезвычайных положений" (ФОТО)
  • В Баку презентован проект "Охрана культурных богатств от возможных воздействий военных конфликтов и других чрезвычайных положений" (ФОТО)
  • В Баку презентован проект "Охрана культурных богатств от возможных воздействий военных конфликтов и других чрезвычайных положений" (ФОТО)
  • В Баку презентован проект "Охрана культурных богатств от возможных воздействий военных конфликтов и других чрезвычайных положений" (ФОТО)
Новости по теме
Избран председатель Национального комитета ICOM Азербайджана (ФОТО)
Социум 18 октября 17:49
Чингиз Фарзалиев стал кавалером ордена искусств и филологии Франции
Культура 11 октября 14:14
Династия Паневых объединила Болгарию и Абшеронский полуостров (ФОТО)
Культура 2 октября 18:17
И Москва, и Баку равно дороги моему сердцу - Чингиз Фарзалиев (ФОТО)
Интервью 2 августа 11:13
Золотая осень заслуженного художника Рафаэля Абасова (ФОТО)
Культура 28 февраля 14:55
Трагедия XX века - Ходжалинский геноцид (ФОТО)
Культура 26 февраля 14:17
Лента новостей
Президент Джибути Исмаил Омар Гелле прибыл с визитом в Азербайджан
Политика 19:49
В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 19:25
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем (ФОТО)
Политика 19:20
Побережье Каспийского моря очищается от синтетических сетей (ФОТО)
Общество 18:54
В Баку прошел семинар о роли социальных сетей в жизни молодежи (ФОТО)
Общество 18:42
На телеканале Mezzo покажут концерт народного артиста Мурада Гусейнова (ВИДЕО)
Культура 18:32
Казахстан ввел ограничение на вывоз из страны нефтепродуктов
Энергетика 18:28
Эльмар Мамедъяров: Верим, что сможем усилить роль Движения неприсоединения в системе международных отношений (ФОТО)
Политика 18:15
В Баку закрыли цех по производству молочной продукции (ФОТО)
Общество 18:02