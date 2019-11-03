В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)

3 ноября 2019 18:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась церемония вручения юбилейной X Международной премии The First Awards, учрежденной Xəyal Production, сообщает Trend Life. Мероприятие было приурочено ко Дню государственной независимости Азербайджана.

Ведущий вечера Хаял Рза отметил, что традиционная премия вручается за вклад в развитие общественной жизни и бизнеса, культуры и науки, спорта и СМИ. Премия была вручена представителям Азербайджана и Турции.

Среди лауреатов премии The First-2019 в различных номинациях - депутат Милли Меджлиса Хады Раджабли, народные писатели Чингиз Абдуллаев и Рамиз Ровшан, писатель-публицист Рашад Меджид, писатель Варис Йолчуев, руководитель Дома моды и Центра азербайджанской национальной одежды Гюльнара Халилова, заслуженная артистка Эльза Сеидджахан, телеведущие Фахрия Лилпар, глава пресс-служба ASAN xidmət Эльнур Нифталиев и другие. Среди гостей из Турции премии были удостоены – дипломат Хулуси Кылыдж, председатель İLESAM, писатель и поэт Мехмет Нури Пармаксыз, актер Сезгин Эрдемир, композитор и певица Айше Биргюль Йылмаз и другие.

В рамках церемонии была представлена концертная программа.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
  • В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
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