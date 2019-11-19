Фонд Nargis представил социальный ролик, посвященный Всемирному дню доброты (ВИДЕО)

19 ноября 2019 18:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Как часто мы совершаем, казалось бы, привычное для нас действие, не задумываясь о серьезном воздействии на окружающих? Каждый человек хочет, чтобы в его жизни были добрые, отзывчивые друзья, согревающие сердце слова и радующие душу поступки. Каждый наш поступок отражается на тех, кто берёт с нас пример - на наших детях.

Каждый год, 13 ноября, во всём мире отмечается День доброты.По этому случаю Фонд Nargis подготовил социальный ролик, в котором постарались передать всю значимость правильных взаимоотношений между взрослыми и детьми.

Очень доброй традицией для многих стран стало ежегодное празднование 13 ноября Всемирного дня доброты, датой для которого был выбран день открытия в 1998 году в Токио 1-й конференции Всемирного движения доброты (World Kindness Movement). Официально праздник был учрежден в Сингапуре 18 ноября 2000 года на 3-й конференции World Kindness Movement.

Всемирный день доброты – праздник действия. Независимо от того, сколько человеку лет, где он живет и какая у него профессия, он может сделать добро: увидеть положительное в сложной ситуации, чтобы вдохновить других; прислушаться к друзьям и семье; поделиться временем, энергией и средствами, чтобы помочь миру, в котором он живет, стать лучше.

Ещё одна цель Всемирного дня доброты – способствовать объединению разных наций, несмотря на языковые и культурные различия. Ведь только на основе искренне добрых дел и поступков можно достичь единства и взаимопонимания, сохранив при этом самобытность и уникальность.

Исследования показали, что люди, постоянно совершающие добрые, хорошие поступки, чувствуют себя счастливей, редко болеют и долго живут. А те, кто не скрывает своих чувств, выражает благодарность и нежность, меньше страдают депрессией, являются оптимистами, позитивно смотрят в завтрашний день и считают свою жизнь гармоничной.

(Автор: Вугар Иманов)

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