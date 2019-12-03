БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Азербайджане издательский дом Nargis представит Gingerbread City – город в миниатюре, возведенный из имбирных пряников с глазурью. В городке расположились миниатюрные версии главных достопримечательностей Баку, в том числе Центр Гейдара Алиева, ворота Гоша Гала, Flame Towers, Девичья башня, Колесо обозрения, телебашня, Музей ковра, а также небольшие дома, карусель, самолет и даже корабль из пряного теста.

Издательский дом Nargis при поддержке Formula 1, «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), Chenot Palace Hotel, Qafqaz Tufandag Mountain Resort Hotel, Bee Goddess, Caspian International Hospital, ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO), iTicket, Berq, 150 Bar&Grill, Ay Qonshu, Bank Respublika, Coca-Cola, Etage Celebrity point by Elnur Hasanov, Pasha Travel, Elux Events Hall, Le Plaisir, «Азербайджанская ассоциация производителей и экспортеров граната» (ААПЭГ), ANC GROUP MMC – супермаркет Rahat, «Центр бесплодия Айтан Сафаровой», «Холодные руки, горячее сердце», Port Baku Mall и Gazelli House Baku пригласил лучших кондитеров и дизайнеров города создать сладкий мегаполис из пряничного теста, лакрицы, карамели, зефира.

Пряничная строительная индустрия в миниатюрном Баку создала ту же социальную инфраструктуру, что есть в действительности, вплоть до ярко освещенных игрушечных магазинов и крошечных кондитерских, чтобы пряничные человечки тоже могли приобрести подарки к Новому году. Сахарные улицы можно свободно фотографировать, а вот близко приближаться не рекомендуется во избежание соблазна откусить кусочек.

На торжественном официальном открытии выставки Gingerbread City 6 декабря 19:00 будет продемонстрирован весь процесс создания аппетитных миниатюр в формате time-lapse.

Выставка расположится на первом этаже торгового центра Port Baku Mall. Выставка открыта с 5 декабря до 13 января, время посещения – с 10 утра до 10 вечера.

Вход свободный.

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