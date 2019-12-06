Мы своими руками создаем большой зеленый парк для будущего поколения - Азер Паша Нематов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, художественный руководитель и директор Государственного академического национального драматического театра, народный артист Азер Паша Нематов считает акцию, инициированную Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев в один день по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта-мыслителя Имадеддина Насими, очень важной для будущего поколения.

"Когда человек сажает дерево, то соприкасается с землей, соединяется с природой. Очень радует, что в этот день люди различных специальностей и возрастов объединились во имя благого дела – мы своими руками создаем большой зеленый парк для будущего поколения. Каждый может внести свою лепту в оздоровление и озеленение окружающего мира, выполнить свой гражданский долг. Настанет наш час и мы уйдем из этого мира, но придя в этот парк наши внуки и правнуки помянут нас добрым словом. И важно, что посажено множество видов деревьев, каждое из которых уникально и несет живительный кислород, будет очищать воздух, приносить плоды, даровать жизнь", - сказал Trend Life Азер Паша Нематов, который принял участие в акции в поселке Мушфигабад Гарадагского района.

Акция в рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по высадке в один день 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея поэта-мыслителя Имадеддина Насими охватило все регионы страны.

В кампании, нацеленной на пропаганду в международном масштабе поэзии великого поэта Имадеддина Насими, увековечивание его памяти, популяризацию литературного и культурного наследия Азербайджана, принимают участие общественные деятели, представители дипломатического корпуса и международных организаций, сотрудники государственных и частных структур.

Отметим, что впервые в истории Азербайджана в один день было высажено столько деревьев. Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана». В основном это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень, катальпа и другие.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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