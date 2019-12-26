Мост сотрудничества: Баку – Москва (ФОТО)

26 декабря 2019 16:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend Life/ - Завершился официальный визит делегации Главного управления культуры города Баку в столицу России - город Москву, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Делегация под руководством начальника Главного управления Джалила Меликова в рамках визита посетила ряд культурных организаций города Москвы и Московской области и провела деловые встречи с их руководителями. Для глубокого изучения деятельности культурных центров, музыкальных и художественных школ, делегация побывала в культурном центре "Вдохновение", Детской музыкальной школе имени А.К.Лядова, в Краснопресненской художественной школе и в других культурно-просветительских учреждениях.

В ходе визита состоялась встреча с министром правительства Москвы, руководителем Департамента культуры города Москвы Александром Кибовским и заместителем министра по внешним экономическим и международным связям Олегом Шутенко.

На встрече был отмечен высокий уровень доверия в отношениях между главами наших государств, интенсивность их встреч в текущем году, а также недавний визит Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Москву. Эти отношения, характеризующиеся как стратегическое партнерство, дают большой импульс развитию культурных связей.

Были обсуждены вопросы в сфере развития культурных учреждений на территориях столичных городов. Определено очень много точек соприкосновения и видение решений текущих проблем, использование нововведений для развития данных учреждений.

Визит ознаменован также разработкой проекта документа, который по обоюдной договоренности будет подписан в Баку в январе следующего года, в рамках конференции "Баку - Москва: Диалог культур".

В документе найдут свое отражение такие вопросы, как знакомство с деятельностью и обмен опытом в организации работы в учреждениях культуры со стороны специалистов обоих городов, по результатам которых будет разработана стратегия развития, взаимодействие по организации концертов, а также дней культур в течение 2020 года, проведение ряда мастер-классов в музыкальных школах с целью повышения квалификации педагогов, ознакомление с национальной музыкой и национальными музыкальными инструментами. Работа по настройке и реставрации музыкальных инструментов, ознакомление с музыкально-образовательной литературой, а также изучение опыта по инновационным решениям в библиотечной сфере, осуществление совместных проектов, направленных на улучшение деятельности художественных школ и школ искусств.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Мост сотрудничества: Баку – Москва (ФОТО)
  • Мост сотрудничества: Баку – Москва (ФОТО)
  • Мост сотрудничества: Баку – Москва (ФОТО)
  • Мост сотрудничества: Баку – Москва (ФОТО)
  • Мост сотрудничества: Баку – Москва (ФОТО)
  • Мост сотрудничества: Баку – Москва (ФОТО)
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