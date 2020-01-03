Азербайджанский бизнес-тренер в ТОП-3 лучших авторов в России

БАКУ /Trend Life/ - Профессиональный управленец, эксперт UNEC Research Foundation, бизнес-консультант и тренер по вопросам личной эффективности, внедрения современных систем управления и реформ, писатель Фахри Агаев занял третье место в "Лучшие авторы Executive.ru-2019", сообщает Trend Life. За год он опубликовал 4 статьи, набравших более 55 тыс. просмотров. Самая читаемая публикация: "5 карьерных ошибок людей с опытом".

Определяя лучших авторов 2019 года, редакция Executive.ru ориентировалась на три критерия:

Общее количество просмотров у статей автора.

Активность автора, выражающаяся в количестве подготовленных им текстов и комментариев на Executive.ru.

Актуальность затронутых автором тем, новизна, практическая ценность статей.

Фахри Агаев является единственным представителем Азербайджана в проекте, который объединяет 370 тысяч представителей из 15 стран. Ранее он стал серебряным призером Российского международного литературного конкурса публикаций "Менеджмент 2019", который был проведен Executive.ru при поддержке издательства "Альпина Паблишер".

Executive.ru – Краудсорсинговый проект, не имеющий аналогов в Рунете: Сообщество менеджеров, объединенных идеей профессионального роста. Участники сообщества обмениваются знаниями для того, чтобы повышать квалификацию и как следствие – собственную капитализацию на рынке труда.

(Автор: Вугар Иманов)

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