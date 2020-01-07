Последний русский Робинзон из Азербайджана. Затерянный мир острова Кюр-Дили (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Роман Даниеля Дефо “Робинзон Крузо” – одна из самых популярных и читаемых книг в мире. Во многих языках даже появилось новое слово “Робинзон”, которое обозначает человека, живущего вдали от других людей. Но истории о том, как кто-нибудь попадает на необитаемый остров и проводит там несколько лет в полном одиночестве, происходили и в реальной жизни. Порой приключения невыдуманных Робинзонов бывают даже более невероятными, чем сюжет “Робинзона Крузо”. У азербайджанского берега Каспия на острове Кюр-Дили много лет жил Виталий Пронин, которого называли "Русский Робинзон". Про него писали в газетах и снимали телепередачи. Приехать к нему в гости можно было только на вертолете или моторной лодке. К сожалению, он скончался в первые дни этого года, в 68 лет. А родился 1 января 1952 года. Как оказалось, что он много лет прожил один на крупнейшем острове Азербайджана? Но для начала расскажем о самом острове…

Кюр-Дили (азерб. Kür Dili, по другому – Куркос) расположен в 150 км на юг от Баку и в 33 км на юг от Нефчалинского района. Административно восток острова относится к Нефчалинскому району, а запад - к Лянкоранскому району.

Кюр-Дили был некогда частью длинной косы в дельте реки Куры, но в XX веке с поднятием вод Каспийского моря полуостров превратился в остров. Размеры - длина 1180 м, ширина около 5200 м. С востока омывается Каспийским морем, с запада - Гызылагаджским заливом. Площадь острова 43 км². Остров входит в уникальный Гызылагаджский заповедник – самую крупную в Европе зимовку околоводных и водоплавающих птиц, куда ежегодно прибывают миллионы гостей из Западной Сибири, Южного Урала, Казахстана, Северной Европы. Это гуси, утки, журавли, пеликаны, лысухи и др, которые зимуют в этих местах. Здесь несравненная флора и подводная фауна, великолепные песчаные берега.

В XX веке из центральных районов Российский Империи на остров переселяли русских, казаков и молокан. Азербайджан в те годы входил в состав Российской Империи. В 1911 году на острове был построен маяк, в 1966 году маяк приостановил работу. В советские годы на острове было два села Кюр-Дили (Куркос) и Шираанлы (Жаровка), где в общей сложности проживало до 3 тыс. человек. На плодородной земле выращивали вкуснейшие плоды винограда и гранат, здесь размещались конезавод и животноводческие фермы, вокруг было много рыбы и дичи, чистый воздух и прекрасная природа – вообщем, настоящий рай. Но в 1981 году с поднятием вод Каспия связь с материком усложнилась, многие покинули остров, оставив свои дома и хозяйства, многочисленных домашних животных. К 1982 году добраться до сел сухопутным путем стало невозможно. Так появился новый остров Кюр-Дили, который впоследствии стал необитаемым, уникальным местом с одичавшими домашними животными – около 1000 лошадей, более тысячи коров, баранов, зайцев, куропаток, сотни шакалов и кабанов. Новые условия проживания сказались и на размере животных. Лошади стали меньше, а кролики намного крупнее, доходит аж до 30 кг. И что самое удивительное, в отсутствии на острове открытых источников пресной воды, все животные приучились пить соленую воду прямо из Каспия. Такого зрелища нигде в мире, наверное, не увидишь. Несколько раз предпринимались попытки перевезти на большую землю лошадей, но их оказалось практически невозможно объездить. Рыбакам тоже очень трудно добраться до острова – надо преодолеть 18 км.

Здесь остались от прежних времен более двадцати домов, уже обветшалые. Вот в таком "затерянном мире" и жил Виталий Пронин…В 2002 году скончалась его супруга, еще в 1997 году - потерял отца, а в 2013 году мать – с тех пор остался практически один на острове…

У Виталия был дом в Нефтчале, он получал пенсию, но предпочел жить на острове, ветхом самострое - без света и газа, телефона, интернета, телевизора, довольствовался лишь керосиновой лампой. Виталий был единственным жителем острова.

Он говорил: "Я уже привык жить один. Зачем мне городской шум и толчея? Воздух чистый, свежий. Голодным не сижу, вокруг много птиц, рыбы, животных, фруктовых деревьев. Здесь душа спокойна…". Возле дома посадил картофель, а некоторые продукты (сахар, чай, хлеб, спички, муку) доставляли рыбаки. В своем преклонном возрасте вообще не жаловался на здоровье, даже очки не носил. Чудесным было и то, что окруженный морем, он вырыл колодец с пресной сладковатой водой.

Когда местные уезжали, он остался здесь вместе с матерью. Две сестры уехали в Тольятии, двое братьев – один в Москве, другой в Белгороде. Мать Антонина не хотела покидать дом, потому что на острове похоронен ее супруг Владимир. В 2012 году не стало и ее самой. Он занимался охотой и рыболовством, содержал свое хозяйство, ухаживал за могилами родственников. Как у настоящего Робинзона, у Виталия был верный друг Пятница - дворняга Рекс и несколько кошек. Уезжать никуда не собирался.

"Также, как в свое время мать не смогла оставить могилу отца, так и я не смогу оставить могилу матери. Она мне часто снится...Было время, мы вместе выходили на берег моря, и когда видели подплывающую лодку – мама думала, что наконец то к ней плывут ее дети, и она вновь их обнимет и поцелует…К сожалению, так никто и не попрощался с матерью. Только сестры приехали после ее смерти…", - сказал в одном из последних интервью Виталий.

Сестры долго уговаривали Виталия, чтобы забрать его с собою, но он отказался.

"Мы расстались со слезами на глазах. Я им сказал – не беспокойтесь за меня. Работы по хозяйству очень много, а каждый вечер выхожу на берег моря, остаюсь один на один с прибоями Каспия. Здесь нахожу душевный покой, а еще во время пения птиц и когда вижу красоту фламинго. Я здесь родился, прожил всю жизнь, это моя родная земля, здесь и обрету вечный покой. Большую часть кладбища смыло водой – осталось всего четыре могилы, пятая будет моя…"

Статья подготовлена на основе открытых источников в интернете

(Автор: Вугар Иманов)

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