Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)

15 января 2020 14:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Кто бы мог подумать еще 10-15 лет назад, что приготовление обедов и ужинов перестанет восприниматься, как тяжелая трудовая обязанность, а перейдет в разряд модного хобби, будет вызывать восхищение окружающих. Доказательство того – растущее количество food-блогеров. Food-блоггинг становится не менее популярным, чем блоги тематики beauty, fashion или фитнес. Объясняется этот очень просто – люди любят читать о простом и понятном, а что может быть более понятным и практичным, чем рецепты приготовления здоровой и полезной еды, ведь при желании это может повторить у себя на кухне кто угодно.

В Баку прошел вечер Клуб любителей "İlğım Ədviyyat", созданного при Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана, с участием более семидесяти блогеров и популярных личностей, сообщает Trend Life.

На открытии вечера президент Ассоциации национальной кулинарии, глава Центра национальной кулинарии, заслуженный работник культуры Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Таир Амирасланов рассказал об истории использования пряностей и специй в национальной кухне, отметив важность дальнейшей эффективной пропаганды в этой сфере в стране и посредством социальных сетей для зарубежной аудитории.

Один из руководителей клуба Мамед Мансимов рассказал как в национальной кухне широко используются ароматные специи и приправы - гвоздика (mixək), кардамон молотый (hil), куркума (sarıkök), мускатный орех (Cövüz), корица молотая (üyüdülmüş Darçin), фенхель (üyüdülmüş razyana) и другие.

Наиболее активные блогеры были отмечены дипломами. Таир Амирасланов подарил блогерам книгу "Долма в азербайджанской кухне. 381 вид".

Среди гостей вечера были народный артист, гармонист Афтандил Исрафилов, заслуженные актеры Чингиз Ахмедов и Джаваншир Мамедов, певица и телеведущая Роза Зергерли, мейханачы Агамирза Мамедов и другие.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
  • Фуд-блогеры и звезды Азербайджана объединились для пропаганды пряной кухни (ФОТО)
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