Бакинские школьники интересуются Антарктидой (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Классической гимназии №160 города Баку состоялся открытый урок, посвящённый 200-летию открытия Антарктиды первой русской антарктической экспедицией под руководством мореплавателей Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева (28 января 1820 года), сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества в Азербайджане. Урок подготовила и провела учитель географии Елена Агаева.

В уроке приняли участие директор Классической гимназии №160 города Баку Фаина Алекперова, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина и представители министерства образования Азербайджана.

Антарктида — континент, расположенный на самом юге Земли, центр которого примерно совпадает с южным географическим полюсом. Антарктиду омывают воды Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

Площадь континента составляет около 14 107 000 км² (из них шельфовые ледники — 930 000 км², острова — 75 500 км²). При этом средняя высота поверхности Антарктиды самая большая из всех континентов. Помимо полюса холода, в Антарктиде располагаются точки самой низкой относительной влажности воздуха, самого сильного и продолжительного ветра и самой интенсивной солнечной радиации.

Часть света, состоящую из материка Антарктиды и прилегающих островов называют Антарктикой.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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