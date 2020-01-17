В Бакинском метро открылась фотовыставка "30 лет кровавой истории 20 Января" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На станции метро "20 Января" сегодня открылась фотовыставка "30 лет кровавой истории 20 Января", организованная Бакинским метрополитеном и Объединением фотографов Азербайджана, сообщает Trend Life.

На фотовыставке предсталено около 60 работ фотографов – очевидцев тех дней – среди которых Мирнаиб Гасаноглу, Фарид Хайрулин, Асим Талыб, Олег Литвин, Таир Джафаров, Фарид Ашрафоглу, Агали Мамедов, Рауф Умудов, Рафиг Нагиев, Малик Шарифов, Яшар Халилов, из архива АзерТадж.

Председатель Объединением фотографов Азербайджана Мирнаиб Гасаноглу отметил, что день 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

"Мы находимся в преддверии 30-й годовщины январской трагедии, увековеченной в нашей исторической памяти как день глубокой скорби, но также национальной гордости и школы героизма. В те дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершин шехидства. Каждый год тысячи людей приходят на Аллею шехидов, чтобы почтить их светлую память. Трагедия 20 Января - один из самых кровавых актов агрессии против азербайджанского народа, и в то же время, этот день сыграл очень важную роль в становлении независимости страны, это славная и героическая страница нашего народа, образец национального единства и солидарности", - сказал Trend Life Мирнаиб Гасаноглу.

Ввод в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии. По официальным данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, следствием было установлено, что в результате этого преступления погибло 132 человека, было ранено 612 человек, 841 человек был незаконно арестован, были разрушены сотни зданий, государству и гражданам был нанесен огромный материальный ущерб.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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