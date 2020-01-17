Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)

17 января 2020 17:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - С 1 декабря 2019 до 13 января 2020 года при организации Фонда Nargis на Площади фонтанов в Баку успешно прошла очередная седьмая ежегодная благотворительная ярмарка "Холодные руки, горячее сердце", сообщает Trend Life.

"По традиции, все средства, собранные с организации ярмарки, были направлены на реализацию главной цели ее проведения - на лечение и операции детей, ранее обратившихся в наш Фонд. Почетными гостями ярмарки стали дети из детских домов и интернатов. Cумма, собранная непосредственно с организации ярмарки 2019/20, составила 401 459 манат. От имени наших деток, их семей, а также коллектива Фонда Nargis хотим от всей души поблагодарить спонсоров, участников, а также всех гостей нашей благотворительной ярмарки! Благодаря Вам и Вашей поддержке множество семей вновь обрели счастье – счастье видеть здоровым своего ребенка. Вся подробная информация, а также фактуры из больницы, денежные переводы фонда и вся подробная информация предоставлена на сайте nargisfund.com", - говорится в сообщении Фонда Nargis.

Благотворительный Фонд Nargis был создан в 2012 году главным редактором журнала Nargis Ульвией Махмудовой с целью продолжения традиций благотворительности в Азербайджане, а с 2013 года начал проводить активную деятельность. Именно тогда было положено начало доброй традиции - проведению ежегодной благотворительной ярмарки "Холодные руки, горячее сердце". Со дня своего основания, Фондом Nargis был организован ряд благотворительных проектов, оказана материальная помощь детским домам и домам престарелых, малоимущим семьям, а также были осуществлены операции и лечение детей, страдающих от различных заболеваний.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
  • Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
  • Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
  • Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
  • Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
  • Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
  • Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
  • Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
  • Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
  • Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
  • Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
  • Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
  • Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
  • Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
  • Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
  • Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
  • Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
  • Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
  • Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
  • Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
  • Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
  • Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
  • Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
  • Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
  • Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
  • Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
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