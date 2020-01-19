Во Дворце Гейдара Алиева почтили память шехидов 20 Января

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева прошло мероприятие, посвященное 30-й годовщине со дня трагических событий 20 Января, сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

Вначале участники мероприятия ознакомились со стендом, на котором были представлены книги, посвященные трагедии 20 Января. Минутой молчания была почтена память жертв трагедии 20 Января.

На мероприятии шла речь о кровавой трагедии, совершенной в ночь с 19 на 20 января 1990 года против азербайджанского народа. Трагедия 20 Января навсегда останется в памяти как самое кровавое событие, совершенное не только против азербайджанцев, но и как акт террора против человечности. Было отмечено, что в ту ночь азербайджанский народ доказал всему миру необратимость, героизм, верность Родине и земле, волю к борьбе за свободу. В те трагические дни, доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершин шехидства. Поэтому трагедия 20 Января вошла в историю независимого Азербайджана как славная и героическая страница нашего народа.

Напомним, что ввод в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии. По официальным данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, следствием было установлено, что в результате этого преступления погибло 132 человека, было ранено 612 человек, 841 человек был незаконно арестован. Уничтожено 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

(Автор: Вугар Иманов)

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