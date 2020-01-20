О Кровавом январе с детской искренностью и не детской глубиной…(ФОТО)

20 января 2020 13:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Центр творчества Максуда Ибрагимбекова совместно с Государственным историко-архитектурным заповедником "Ичеришехер" провели вечер, посвященный 30-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Trend Life.

Юные художники из Республиканской гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории представили картины, а ученики театрального отделения гимназии показали литературно-музыкальную постановку в память о жертвах 20 Января. Картины, стихи и композиции на тему о Кровавом январе, исполненные с детской искренностью и не детской глубиной, трогали и вызывали самые сильные ощущения.

Ввод в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии. в В результате этого преступления погибло 147 человек, были ранены 744 человека, 841 человек был незаконно арестован. Уничтожено 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества. В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершин шехидства. День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • О Кровавом январе с детской искренностью и не детской глубиной…(ФОТО)
  • О Кровавом январе с детской искренностью и не детской глубиной…(ФОТО)
  • О Кровавом январе с детской искренностью и не детской глубиной…(ФОТО)
  • О Кровавом январе с детской искренностью и не детской глубиной…(ФОТО)
  • О Кровавом январе с детской искренностью и не детской глубиной…(ФОТО)
  • О Кровавом январе с детской искренностью и не детской глубиной…(ФОТО)
  • О Кровавом январе с детской искренностью и не детской глубиной…(ФОТО)
  • О Кровавом январе с детской искренностью и не детской глубиной…(ФОТО)
  • О Кровавом январе с детской искренностью и не детской глубиной…(ФОТО)
  • О Кровавом январе с детской искренностью и не детской глубиной…(ФОТО)
  • О Кровавом январе с детской искренностью и не детской глубиной…(ФОТО)
  • О Кровавом январе с детской искренностью и не детской глубиной…(ФОТО)
  • О Кровавом январе с детской искренностью и не детской глубиной…(ФОТО)
  • О Кровавом январе с детской искренностью и не детской глубиной…(ФОТО)
  • О Кровавом январе с детской искренностью и не детской глубиной…(ФОТО)
  • О Кровавом январе с детской искренностью и не детской глубиной…(ФОТО)
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