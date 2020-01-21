В Азербайджане проходит Республиканская олимпиада по русскому языку и литературе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В школе №17 города Баку прошел первый тур ХII республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе, сообщили Trend Life в представительстве Россотрудничества в Азербайджане.

В первом туре Олимпиады приняли участие учащиеся 7-8 классов общеобразовательных учебных заведений Низаминского и Хатаинского районов города Баку.

Организаторами Олимпиады являются посольство России и представительство Россотрудничества в Азербайджане, министерство образования Азербайджана и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

К участникам Олимпиады со словами приветствия обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, директор школы № 17 Назиля Алиева, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина. Среди гостей мероприятия также были представитель министерства образования Азербайджана Ильгар Дадашев и координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра в городе Баку Олеся Аленина.

Учащиеся школы №17 подготовили для участников тематическое литературное представление. По итогам участия в первом туре были вручены соответствующие сертификаты.

Всего состоится 24 тура Олимпиады: из них восемь в городе Баку, остальные - в разных городах и районах страны.

1 июня заключительный региональный тур пройдет в Нахчыванской Автономной Республике. 6 июня в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина состоится торжественная церемония награждения победителей Олимпиады.

Напомним, что в Олимпиаде по русскому языку и литературе в 2019 году приняло участие 3499 учащихся 634 школ из 51 города и региона Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)

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