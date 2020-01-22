В Баку пройдет конференция "Баку-Москва - диалог культур"

22 января 2020 13:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 23-25 января этого года в Баку состоится конференция "Баку-Москва - диалог культур", организованная при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Правительства Москвы и информационного агентства ТАСС, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В мероприятии, проводимом с целью укрепления связей и развития сотрудничества между Азербайджаном и Россией, примут участие государственные должностные лица, министры, руководящие лица и бизнесмены, деятели культуры, образования и науки, а также представители СМИ обеих стран.

В рамках конференции "Москва-Баку – диалог культур", планируется проведение круглого стола на тему "Диалог культур - основа диалога народов", фотовыставки выдающихся азербайджанцев, проживающих в России, и русских, проживающих в Азербайджане, совместно организованной информационным агентством ТАСС и Азербайджанским государственным информационным агентством, также запланирована презентация книг "Формула власти" и "Формула жизни" первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС, заслуженного журналиста России Михаила Гусмана и другие культурные мероприятия.

(Автор: Вугар Иманов)

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