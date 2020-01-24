Постоянно растет интерес азербайджанской молодежи к русскому языку – академик Кямал Абдулла

БАКУ /Trend Life/ - Необходимо расширить связи между азербайджанскими и российскими студентами, отметил участник конференции "Баку-Москва - диалог культур", ректор Азербайджанского университета языков, народный писатель, академик Кямал Абдулла, сообщает Trend Life.

"Диалог культур является диалогом отдельных личностей, граждан своих стран, и такие встречи необходимо проводить чаще вне определенных схем и программ, в различных форматах и местах. Постоянно растет интерес азербайджанской молодежи к русскому языку, культуре, истории, литературе. Мы приглашаем наших российских коллег в наши вузы, чтобы наши студенты чаще встречались и общались, и всегда рады дружественным отношениям", - отметил Кямал Абдулла.

Отметим, что в течение трех дней в Баку проходят конференция "Баку-Москва - диалог культур" и другие мероприятия, которые заложат фундамент для расширения отношений и тем, которые будут обсуждены в ходе предстоящего Гуманитарного форума в Баку. "Баку-Москва - диалог культур" – это проект, который впервые реализуется двумя столицами – Баку и Москвой. Из России в мероприятии участвует делегация в составе порядка 150 человек, в состав которой вошли министры, представители правительства Москвы, депутаты, ученые, ректоры вузов, деятели искусства и культуры. В рамках конференции "Москва-Баку – диалог культур" проводится круглый стол на тему "Диалог культур - основа диалога народов", фотовыставки выдающихся соотечественников, проживающих как в Азербайджане, так и в России, презентация книг "Формула власти" и "Формула жизни" первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС, заслуженного работника культуры и журналиста России, лауреата Государственной премии России, кавалера государственных орденов Азербайджана "Слава", "Дружба" и "Честь" - Михаила Гусмана, посвященные его 70-летию. Проводятся и другие культурные мероприятия.

(Автор: Вугар Иманов)

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