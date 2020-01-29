Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)

29 января 2020 15:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском государственном центре профессонального образования (БГЦПО) по туризму и социальным услугам состоялось открытие Республиканского форума азербайджанских кулинаров, организованного при поддержке Государственного агенства по туризму, Государственного агенства по профессональному образованию, Центром национальной кулинарии, Ассоциацией национальной кулинарии Азербайджана, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие представители государственных и общественных структур, учебных заведений, из различных городов и регионов страны – Баку, Габалы, Гянджи, Агстафы, Исмаиллы, Масаллы, Сумгайыта, Лянкярана и т.д.

На открытии президент Ассоциации национальной кулинарии, глава Центра национальной кулинарии, заслуженный работник культуры Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Таир Амирасланов рассказал об истории, развитии и пропаганде национальной кулинарии, успехах на международной арене. Было отмечено, что государством уделяется особое внимание и забота развитию национальной кулинарии, благодаря чему культура приготовления и преломления лаваша и традиция приготовления и распространения долмы включены в список шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Азербайджанская кухня - это не только блюда, способы технологии их приготовления, но и основная часть национального наследия и материальной культуры, гармонично объединяющая и соединяющая в себе историю, философию, психологию, традиции и обычаи, гигиену, этику, эстетику и другие аспекты, а также практические навыки, созданные на территории исторического проживания азербайджанского народа в полной гармонии с окружающей средой. Выступившие - директор БГЦПО Фикрет Набиев, представитель Госагенства по профобразованию Айгюн Зульфугарова, представитель Госагенства по туризму Сакина Аскерова и другие отметили важность проведения форума, создание условий для раскрытия творческого потеницала и повышение профессионального мастерства молодежи, проведения различных фестивалей, конкурсов и реализации проектов. Был также рассмотрен вопрос создания группы фуд-блогеров, выбраны члены комиссии WACS и WİCS.

В рамках форума прошел третий Фестиваль национальных сладостей молодых кулинаров, посвященный Дню азербайджанской молодежи – 2 февраля. Свои работы представили учащиеся вузов, профессиональных школ, центров и колледжей страны. Все работы оценивало профессональное жюри и по итогам лучшие будут отмечены почетными дипломами и наградами.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
  • Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
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