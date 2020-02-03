Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Baku Crystal Hall при поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджана прошел грандиозный Фестиваль молодежи, сообщает Trend Life. Праздничный вечер был посвящен посвященный Дню молодежи - 2 февраля.

К услугам посетителей была представлена зона виртуальной реальности, космозона (робототехника, научное шоу, выступление трансформеров, героев блокбастеров), зона с игровыми автоматами, стенды для косплея и зеркального шоу, квест-рум, стена граффити, проведены спортивные состязания и т.д. Молодежь показывала свои творческие способности в народном декоративно-прикладном, изобразительном и других видах искусства. Павильоны посетил министр молодежи и спорта Азад Рагимов. Гости с удовольствием фотографировались с различными персонажами. Был представлен концерт с участием звезд эстрады и дискотека. Также в этот день гостями мероприятия стали известные спортсмены, которые поздравили азербайджанскую молодежь с праздником.

В 1997 году общенациональный лидер, Президент Азербайджана Гейдар Алиев подписал распоряжение, согласно которому день проведения I Форума азербайджанской молодёжи – 2 февраля был объявлен Днем молодежи Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.