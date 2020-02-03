Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)

3 февраля 2020 13:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Baku Crystal Hall при поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджана прошел грандиозный Фестиваль молодежи, сообщает Trend Life. Праздничный вечер был посвящен посвященный Дню молодежи - 2 февраля.

К услугам посетителей была представлена зона виртуальной реальности, космозона (робототехника, научное шоу, выступление трансформеров, героев блокбастеров), зона с игровыми автоматами, стенды для косплея и зеркального шоу, квест-рум, стена граффити, проведены спортивные состязания и т.д. Молодежь показывала свои творческие способности в народном декоративно-прикладном, изобразительном и других видах искусства. Павильоны посетил министр молодежи и спорта Азад Рагимов. Гости с удовольствием фотографировались с различными персонажами. Был представлен концерт с участием звезд эстрады и дискотека. Также в этот день гостями мероприятия стали известные спортсмены, которые поздравили азербайджанскую молодежь с праздником.

В 1997 году общенациональный лидер, Президент Азербайджана Гейдар Алиев подписал распоряжение, согласно которому день проведения I Форума азербайджанской молодёжи – 2 февраля был объявлен Днем молодежи Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
  • Виртуальная реальность в Баку - Терминатор, трансформеры, квест-рум (ФОТО)
Новости по теме
Учрежден День молодежи исламских государств
Общество 12 мая 2017 13:48
В Баку прошло мероприятие "День молодежи в Доме молодежи" (фото)
Социум 1 февраля 2013 13:48
В университете "Одлар Юрду" прошло мероприятие "Молодые строители будущего" (ФОТО)
Общество 31 января 2013 20:04
Рамиль Гасымов готовит проект, посвященный Дню молодежи
Социум 30 января 2013 10:22
Состоялся смотр-конкурс фестиваля молодых исполнителей Баку
Социум 24 января 2013 11:07
Лента новостей
В связи с коронавирусом в Азербайджане ежедневно дезинфицируются автобусы международных рейсов
Общество 13:59
Эксперты Baku Network обсудили встречу глав МИД Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию в Женеве (ВИДЕО)
Политика 13:57
Айдын Гулиев: резолюция ПАСЕ не отражает реалий Азербайджана
Политика 13:56
Google остается самым популярным поисковиком в Азербайджане
ИКТ 13:45
Узбекистан выступил страной-партнёром Международного фестиваля ремесленничества в Индии
Туризм 13:44
Завтра в Баку до 15 градусов тепла
Общество 13:40
Обнародованы сроки капремонта на заводе SOCAR Methanol
Энергетика 13:38
Великобритания выделит $26 миллионов на вакцину от коронавируса
Европа 13:36
Посольство США в Баку распространило предупреждение в связи с коронавирусом
Общество 13:30