В Баку пройдет Конгресс кулинаров Азербайджана

3 февраля 2020 14:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Boulevard Hotel Baku 4 февраля в 11.00 пройдет Конгресс кулинаров Азербайджана, организованный общественной организацией "Ассоциация кулинарных специалистов Азербайджана" (АКСА).

Как сообщили Trend Life организаторы, в работе конгресса примут участие около трехсот специалистов, будут представлены различные презентации и выступления профессионалов кулинарной сферы. Особенно стоит отметить презентацию чемпионата "Золотой Шах", который пройдет в Baku Expo Center в рамках азербайджанской международной выставки "Пищевая промышленность" - World Food Azerbaijan 2020. Гости конгресса также смогут ознакомиться с отчетом Ассоциации за 2019 год, презентацией корпоративного участия и планах на 2020 год.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

Общественная организация "Ассоциация кулинарных специалистов Азербайджана", созданная на основе инициативной группы поваров и прошедшая официальную регистрацию, начала активную деятельность в 2019 году. Ассоциацией проведен чемпионат поваров Азербайджана, запущен онлайн портал Chefs.az, члены АКСА принимают активное участие на различных международных соревнованиях и мероприятиях. В 2019 году АКСА участвовала и презентовала национальную гастрономию в зарубежных странах - ОАЭ, России, Украине, Италии, Франции, Черногории, Северной Македонии, Грузии, Германии и др.

Более подробно о деятельности АКСА на официальном сайте https://chefs.az/

(Автор: Вугар Иманов)

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