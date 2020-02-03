Клуб предпринимателей Networking.Az провел свое очередное мероприятие (ФОТО)

3 февраля 2020 15:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В ресторане Avenue Music Hall состоялось очередное мероприятие бизнес-клуба Networking.Az с участием 80 гостей, сообщили Trend Life в пресс-службе клуба.

Как всегда, основной целью встречи было создание бизнес-связей, установление новых форм сотрудничества и расширение деловых возможностей. Участниками были руководители и предприниматели крупного и среднего бизнеса. Встреча состояла из двух частей: выступления спикеров и свободного общения между гостями.

Вступительной речью мероприятие открыл директор Networking.Az Орхан Гаджиев. Он поприветствовал гостей и рассказал о значимости подобного рода мероприятий, а также о вкладе клуба в бизнес процессы страны. Затем слово было передано директору ресторана Avenue Music Hall Севде Наджафовой, которая приветствовала гостей и пожелала приятного и интересного вечера.

В качестве спикера выступил директор управления налогового законодательства Департамента налоговой политики Министерства налогов Азербайджана Аваз Гулиев. Он рассказал об изменениях в налоговом кодексе, вступивших в силу с января 2020 года. Его выступление вызвало большой интерес, предприниматели задали интересующие их вопросы и получили ответы из первых уст.

Во второй части мероприятия гости имели возможность познакомиться друг с другом, обсудить возможности сотрудничества и взаимные интересы. Встреча прошла в дружественной и позитивной атмосфере.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Клуб предпринимателей Networking.Az провел свое очередное мероприятие (ФОТО)
  • Клуб предпринимателей Networking.Az провел свое очередное мероприятие (ФОТО)
  • Клуб предпринимателей Networking.Az провел свое очередное мероприятие (ФОТО)
  • Клуб предпринимателей Networking.Az провел свое очередное мероприятие (ФОТО)
  • Клуб предпринимателей Networking.Az провел свое очередное мероприятие (ФОТО)
  • Клуб предпринимателей Networking.Az провел свое очередное мероприятие (ФОТО)
  • Клуб предпринимателей Networking.Az провел свое очередное мероприятие (ФОТО)
  • Клуб предпринимателей Networking.Az провел свое очередное мероприятие (ФОТО)
  • Клуб предпринимателей Networking.Az провел свое очередное мероприятие (ФОТО)
  • Клуб предпринимателей Networking.Az провел свое очередное мероприятие (ФОТО)
  • Клуб предпринимателей Networking.Az провел свое очередное мероприятие (ФОТО)
  • Клуб предпринимателей Networking.Az провел свое очередное мероприятие (ФОТО)
  • Клуб предпринимателей Networking.Az провел свое очередное мероприятие (ФОТО)
  • Клуб предпринимателей Networking.Az провел свое очередное мероприятие (ФОТО)
  • Клуб предпринимателей Networking.Az провел свое очередное мероприятие (ФОТО)
  • Клуб предпринимателей Networking.Az провел свое очередное мероприятие (ФОТО)
  • Клуб предпринимателей Networking.Az провел свое очередное мероприятие (ФОТО)
  • Клуб предпринимателей Networking.Az провел свое очередное мероприятие (ФОТО)
  • Клуб предпринимателей Networking.Az провел свое очередное мероприятие (ФОТО)
  • Клуб предпринимателей Networking.Az провел свое очередное мероприятие (ФОТО)
  • Клуб предпринимателей Networking.Az провел свое очередное мероприятие (ФОТО)
  • Клуб предпринимателей Networking.Az провел свое очередное мероприятие (ФОТО)
  • Клуб предпринимателей Networking.Az провел свое очередное мероприятие (ФОТО)
  • Клуб предпринимателей Networking.Az провел свое очередное мероприятие (ФОТО)
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