В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)

4 февраля 2020 16:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Boulevard Hotel Baku прошла церемония награждения Azerbaijan Best Awards, учрежденной ABA Events, сообщает Trend Life.

На открытии гости прошли по красной дорожке, были представлены павильоны и стенды различных компаний, проведен розыгрыш лотереи с ценными призами от спонсоров, гостям представлена шоу-программа с участием звезд и коллективов, модное дефиле, after party с DJ China.

Организаторы вечера Агиль Мамиев, Ляман Мирталыблы и Пярвиз Азимзаде приветствовали гостей, пожелав всем дальнейших успехов. Было отмечено, что премия вручается с 2016 года в различных номинациях за достижения в общественной жизни, образовании, медицине, бизнесе, культуре, искусстве, науке, архитектуре, спорте, индустрии моды и СМИ. Ведущими вечера были Кямран Ярадангулиев и Самир Байрамлы.

Среди нынешних лауреатов премии - посол Египта Адель Ибрагим, посол Марокко Мухаммед Адиль Эмбарш, посол Индонезии Хуснан Бей Фанани, народные артисты Гамида Омарова, Ильхам Намиг Кямал, Ниса Гасымова, Фаик Агаев, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова, исполнители Рилая, Чингиз Мустафаев, Эльдар Гасымов, Замиг Гусейнов, Гюнай Ибрагимли, Севда Яхъяева, Нура Сури, Хайям Нисанов, Диляра Кязымова, Натаван Хабиби, телеведущие Афаг Гянджали, Вюсаля Ализаде, Зюмруд Бадалова, Суна Касымоглу, журналист МИА Trend Вугар Иманов, представители спортивной сферы Агиль Аджалов, Эдуард Мамедов, Тофиг Мусаев, Махир Эмрели и другие.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку прошла торжественная церемония вручения премии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
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