БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама 28-29 февраля пройдет республиканское совещание «Потенциал культурных маршрутов Азербайджана», организованное Министерством культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В мероприятии примут участие представители государственного и частного секторов, местной промышленности, руководители ряда учреждений культуры, в том числе культурных центров и клубов столицы и регионов страны. Состоится выступление исполнительного секретаря Расширенного частичного соглашения по культурным маршрутам Совета Европы, директора Европейского института культурных маршрутов Стефано Доминиони и еще двух экспертов орагнизации, а также их участие в тренингах.

Отметим, что с 2011 года Азербайджан присоединился к проекту «Культурные маршруты» Совета Европы (Cultural Routes of Council of Europe). В настоящее время наша страна представлена в 5 культурных маршрутах этого проекта. Азербайджан участвует в проекте международного культурного маршрута Совета Европы «Винный путь» с 2011 года, с 2015 года – «Европейский маршрут еврейского наследия» и «Следы древнего наскального искусства», с 2016 года – в культурном маршруте Европы «Термальные города», а с 2019 года - в международном культурном маршруте Европейского совета «Оливковые сады».

(Автор: Вугар Иманов)