Мы помним! В Баку выступят финалисты поэтического конкурса, посвященного Ходжалинской трагедии

Социум 22 февраля 2020 10:29 (UTC+04:00)
Мы помним! В Баку выступят финалисты поэтического конкурса, посвященного Ходжалинской трагедии

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку 25 февраля состоится литературный вечер "Мы помним!", посвященный очередной годовщине Ходжалинской трагедии, сообщает Trend Life.

Мероприятие пройдет в рамках литературного проекта "SÖZ" (Слово). В программе выступят финалисты поэтического конкурса, посвященного памяти жертв Ходжалинского геноцида, а также музыканты, в исполнении которых прозвучат произведения на эту тему.

Проект "SÖZ" реализуется при поддержке министерства культуры Азербайджана. Руководитель проекта - поэтесса Нигяр Гасанзаде.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Джани Бабаева)

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