В карантинном центре Баку созданы прекрасные условия – танцор из Москвы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский танцор, лауреат международных конкурсов, руководитель московской школы гимнастики и танца "Олимп Граций" Фарид Казаков, который недавно прилетел из Москвы и был помещен в один из картинных центров Баку, поделился с Trend Life своими впечатлениями в видеообращении.

Фарид Казаков отметил важность карантинных мер в борьбе с пандемией коронавируса и выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за проводимые меры и прекрасные условия, созданные в карантинном центре. Танцор также призвал не сидеть сложа руки и по мере возможностей заниматься любимым делом. В видео он показал различные гимнастические упражнения, которые можно спокойно делать в домашних условиях. Фарид Казаков отменил свои гастроли в городах России и Баку из-за пандемии коронавируса и выразил надежду на скорейшее решение проблемы, чтобы вновь порадовать своим творчеством любителей хореографического искусства.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)