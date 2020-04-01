Легендарный джазовый музыкант Уоллес Рони умер от коронавируса
БАКУ /Trend Life/ - 31 марта скончался известный музыкант, трубач, звезда мирового джаза Уоллес Рони (Wallace Roney), сообщает Trend Life со ссылкой на американские СМИ.
Музыкант скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Рони был госпитализирован в медицинский центр Сент-Джозефа в Патерсоне (штат Нью-Джерси). Музыканту было 59 лет.
(Автор: Джани Бабаева)
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