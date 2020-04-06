Мы преодолеем эти трудные дни, наша сила в единстве - народный артист Рамиз Гулиев

БАКУ /Trend Life/ - В это трудное время, когда весь мир борется с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), мы должны быть друг другу поддержкой, соблюдать все правила и нормы, принятые в данной ситуации, сказал Trend Life народный артист Азербайджана, профессор, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", лауреат Государственной премии, выдающийся исполнитель на таре Рамиз Гулиев.

"Государство делает все для защиты здоровья своих граждан. Каждый день принимаются верные решения, даются поручения соответствующим структурам, все это делается для блага населения. Соблюдать призыв "Оставайтесь дома" – задача каждого из нас, чтобы предотвратить распространение вируса. В первую очередь надо вести себя в соответствии с предусмотренными мерами, надо беспрекословно выполнять их. Оставаясь дома, мы сможем предотвратить собственное заражение, и обезопасить окружающих. Мы преодолеем эти трудные дни, наша сила в единстве", - отметил народный артист.

Рамиз Гулиев добавил, что в период самоизоляции у людей появилось больше времени на чтение книг, просмотр фильмов, телепередач и другие занятия.

"Деятели культуры и искусства, и я, в том числе, мы занимаемся дома творчеством, реализуем различные онлайн проекты, чтобы скрасить досуг людей, находящихся в режиме самоизоляции", - сказал он.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)