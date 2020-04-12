В журнале Mədəniyyət появилась новая рубрика о фотографах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С января текущего года Азербайджанский фотоклуб "Gilavar" вместе с научно-методическим, публицистическим журналом "Культура" ("Mədəniyyət/Culture") открыл новую рубрику, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В рубрике, которая называется "Həmkarlarımız" (Наши коллеги), пойдет речь о фотографах и фоторепортерах, внесших вклад в азербайджанское фотоискусство, представляющих нашу страну на международных конкурсах.

Наряду с этим, читатели будут проинформированы об их достижениях, ознакомятся с фотоработами, которые принесли им успех и т.д.

Так в новой рубрике вниманию читателей представлена беседа главного редактора издания, доктора философии по филологии Зохры Алиевой с сопредседателями фотоклуба "Gilavar" Дилавером Наджафовым и Рашадом Мехтиевым.

В ходе беседы была представлена подробная информация о деятельности фотоклуба, достижениях фотографов на международных конкурсах.

Отметим, что Азербайджанский фотоклуб "Gilavar" был основан 1 декабря 2017 года. Задачи клуба – внести вклад в развитие фотоискусства в стране, выявление и поддержка талантливых фотографов.

(Автор: Джани Бабаева)