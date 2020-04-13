От коронавируса скончался известный актер Морис Барье - "Высокий блондин в черном ботинке", "Беглецы"…
БАКУ /Trend Life/ - В комунне Монбар (регион Бургундия) в возрасте 87 лет от коронавируса скончался известный французский актер Морис Барье, сообщает Trend Life со ссылкой на французские СМИ. Актер заразился коронавирусом в больнице, где в тот момент проходил лечение.
Морис Барье родился 8 июня 1932 года в городе Ла-Флеш. Снимался в более пятидесяти фильмах вместе с такими актерами как Жан-Поль Бельмондо, Жан Габен, Ален Делон, Пьер Ришар, Жерар Жюньо и другими. Он был агентом Шапероном в "Высокий блондин в черном ботинке", владел отелем в Ницце в фильме "Папаши", играл комиссара полиции в "Беглецах". Снимался также на телевидении, а также в мюзиклах "Абракадабра" и "Отверженные".
(Автор: Вугар Иманов)
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От коронавируса скончался известный актер Морис Барье - "Высокий блондин в черном ботинке", "Беглецы"…
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