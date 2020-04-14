Сейчас каждый из нас должен быть друг другу поддержкой и опорой – заслуженный артист Ильхам Назаров

Социум 14 апреля 2020 10:18 (UTC+04:00)
Сейчас каждый из нас должен быть друг другу поддержкой и опорой – заслуженный артист Ильхам Назаров

БАКУ/Trend Life/ - Оставаясь дома, мы окажем поддержку и помощь нашим врачам, сказал Trend Life заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, оперный исполнитель Ильхам Назаров (баритон, контртенор).

"Врачи сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом. И мы должны подумать не только о себе, но и о них, ведь они сутками находятся на дежурствах, и каждое мгновение рискуют заразиться. Нужно осознать насколько сейчас тяжело медицинскому персоналу, они подолгу не видят своих родных, не могут обнять собственных детей, чтобы не рисковать их здоровьем. Каждый из нас должен думать о врачах, работниках в продовольственных магазинах, полицейских, о всех, кто сейчас находится на посту, - им сейчас трудно, и, оставаясь дома, мы облегчаем им их работу", - сказал заслуженный артист.

Ильхам Назаров подчеркнул, что из общения с зарубежными педагогами знает насколько тяжелая обстановка в Европе из-за распространения коронавирусной инфекции.

"Я общался с педагогами и коллегами из Италии, Франции, Германии. Они мне рассказывали насколько в этих странах тяжёлая обстановка, они потеряли свои близких. Больше месяца я нахожусь дома, на самоизоляции, но продолжаю свою деятельность в режиме онлайн. Провожу занятия со своими студентами с кафедры вокала Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, а также с учениками средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля и детской музыкальной школы имени Георгия Шароева.

Конечно, у многих из-за сложившейся ситуации расстроились планы. У меня самого летом должен был состояться спектакль в Германии, но из-за этой ситуации в Европе и других странах мира закрыты все границы, так что спектакль естественно тоже отложен. Но я продолжаю репетиции с дирижером через Skype. Нужно постараться использовать это время с пользой для себя. Я, например, разучиваю новые произведения, совершенствую английский язык, больше времени провожу с детьми.

Сейчас нужно заботиться о тех, кому требуется наша помощь и поддержка, - соседях, родственниках. Я общаюсь со своими педагогами пожилого возраста, интересуюсь, чем могу им помочь. Сейчас каждый из нас должен быть друг другу поддержкой и опорой", - добавил заслуженный артист.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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