Мой дом – мое новое место работы – проект министерства культуры Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана объявило о запуске нового проекта "Evim – yeni iş yerim" ("Мой дом – мое новое место работы"), сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Цель проекта - организация рабочего процесса в домашних условиях, поощрение внедрения методов дистанционного управления, а также пробуждение в обществе позитивного настроения в текущей ситуации.

В рамках проекта в первую очередь управления и учреждения, находящиеся в подчинении министерства культуры Азербайджана в формате видеороликов, размещенных на странице ведомства в социальной сети Facebook под хештегом #evimyeniişyerim, продемонстрируют свои принципы работы и достижения в период карантинного режима.

В то же время организаторы призывают представителей общественности, различные организации подготовить видеоролики о принципах работы в период карантинного режима и разместить в социальных сетях под хештегом #evimyeniişyerim.

Те, кто организует свой рабочий процесс с помощью инноваций, а также авторы видеороликов, набравших большее число просмотров, будут награждены со стороны министерства после онлайн-мониторинга 25-30 мая.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)