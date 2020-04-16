Скончался народный артист Азербайджана Рафиг Алиев
БАКУ /Trend Life/ - Скончался народный артист Азербайджана, актер, режиссер Рафиг Алиев. Об этом, как сообщает Trend Life, в социальной сети Facebook написали друзья и коллеги Рафига Алиева.
Рафиг Алиев скончался в возрасте 71 года.
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