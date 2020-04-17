Министерство культуры Азербайджана проводит конкурс видеороликов

БАКУ /Trend Life/ - В условиях особого карантинного режима, введенного с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), министерство культуры Азербайджана приняло решение о проведении в апреле-мае 2020 года республиканского конкурса видеороликов, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Конкурс проводится с целью стимулирования действующих в стране учреждений культуры, детских музыкальных и художественных школ, работников культуры, отдельных представителей творческих профессий, а также поддержки и продвижения инициатив и социальных проектов, выдвигаемых региональными управлениями культуры.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

Виртуальная презентация: видеоматериалы, представленные в этой номинации, должны содержать интересный и информативный рассказ о деятельности учреждения культуры. Презентация учреждения культуры может состоять из одного или серии видеороликов.

Культура на расстоянии: видеоматериалы, представленные в этой номинации, должны отражать различные виды виртуальных услуг, предлагаемых учреждением культуры (виртуальные экскурсии, выставки, концерты, театральные постановки, библиотечные услуги и т. д.), а также информацию об организации этих услуг.

Культурный след: видеоролики, представленные в этой номинации, должны рассказывать о деятельности, направленной на защиту и продвижение наших национальных и духовных ценностей, культурного наследия, инициатив и проектов (домашнее творчество, помощь пожилым работникам культуры и людям, нуждающимся в социальной поддержке и т. д.).

Лучший дистанционный урок: в этой номинации должна быть представлена видеозапись дистанционного урока, проводимого преподавателем для учеников детской музыкальной или художественной школы посредством интернета. Тема урока должна быть позаимствована из учебной программы соответствующего класса. Одним из условий является качественное проведение урока. Дистанционное обучение может происходить как индивидуально, так и в составе групп.

Условия участия в конкурсе:

Видеоматериалы для участия в конкурсе могут быть представлены региональным управлением культуры, учреждением культуры, а также частными лицами.

На конкурс могут быть направлены только видеоматериалы, отснятые в период действия карантина.

Участники могут направить не более трех видеоматериалов для участия в одной номинации. Если подготовленный по какой-либо одной теме материал состоит из нескольких отснятых видеороликов, он будет рассматриваться как один видеоматериал.

Представленные видеоматериалы должны быть высокого качества и интересными по содержанию.

Продолжительность каждого видеоролика не должна превышать 5 минут.

Продолжительность видеороликов, на которых демонстрируются дистанционные уроки, должна составлять 10-15 минут.

Видеоролики необходимо отправить на адрес электронной почты отдела по вопросам региональной политики министерства культуры Азербайджана regionsector@gmail.com до 15 мая 2020 года.

Представленные на конкурс видеоматериалы будут оцениваться жюри, которое и определит победителей.

Для победителей конкурса предусмотрены следующие призы:

В каждой номинации

I место – диплом первой степени и соответствующий подарок

II место – диплом второй степени и соответствующий подарок

III место – диплом третьей степени и соответствующий подарок

Две поощрительные награды – специальный диплом и соответствующий подарок

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)