Филармония перечислила денежные средства с месячной зарплаты в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

БАКУ/Trend Life/ - Администрация и все коллективы Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева перечислили денежные средства с месячной зарплаты в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный соответствующим указом Президента Ильхама Алиева, сообщили Trend Life в Филармонии.

Денежные средства с месячной зарплаты перечислены в качестве вклада в меры, принимаемые государством по предотвращению широкого распространения коронавируса в Азербайджане.

Администрация и все коллективы Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, среди которых - Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли, Государственный камерный оркестр имени Гара Гараева, Государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова, Государственная хоровая капелла, Государственный оркестр народных инструментов, Государственный струнный квартет, Государственное фортепианное трио, поддерживают меры, принимаемые государством, исходя из обязательств по корпоративной социальной ответственности.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)