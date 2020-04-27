В Азербайджане обнародованы номинанты на соискание государственных премий 2020 года
БАКУ /Trend Life/ - Комиссия по государственным премиям в области науки, техники, архитектуры, культуры и литературы Азербайджанской Республики сообщает, что на соискание государственных премий 2020 года представлены следующие работы:
В области науки
1.Аскер Зейналов – «Цикл работ по французской литературе»
Представил Азербайджанский университет языков.
2.Эльмира Рамазанова, Васиф Алиев, Ибрагим Габибов – «Энергетическое состояние природных и попутных газов» (Книга, изданная в Германии).
Представил Научно-исследовательский институт «Геотехнологические проблемы нефти, газа и химия» Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.
3.Мехман Сулейманов – «История Азербайджанской армии» (пятитомник).
Представила Военная академия Вооруженных сил Азербайджанской Республики.
4.Ирада Алескерова - «История художественного и технического оформления азербайджанской книги».
Представил Университет «Одлар Юрду».
5.Фахреддин Гадиров, Дадаш Гусенов, Парвиз Мамедов, Ариф Исмаилзаде, Талят Кенгерли, Гурбан Етирмишли, Джебраил Азадалиев, Мухтар Рустамов, Рахид Рахманов, Солмаз Велизаде – «Геология и полезные ископаемые территории Азербайджана» (цикл работ).
Представил Институт геологии и геофизики Национальной Академии Наук Азербайджана.
6.Васиф Бабазаде, Шахла Абдуллаева – «Цикл работ, посвященных комплексному исследованию минерально-сырьевых ресурсов Азербайджана».
Представил Бакинский государственный университет.
7.Шахбаз Мурадов - «Торжество стратегии развития великого лидера Гейдара Алиева: социально-экономические итоги 50-летнего сложного пути от спада к прогрессу».
Представил Институт экономики Национальной Академии наук Азербайджана.
8.Гудрет Калбалиев, Дильгам Тагиев, Сакит Расулов – монография «Фундаментальные исследования в области дисперсных систем» и изданная на английском языке монография «Феномены переноса в дисперсных средах».
Представил Институт катализа и неорганической химии имени академика М.Нагиева Национальной Академии Наук Азербайджана.
9.Насир Ахмедли – «Основы культуры речи журналиста» (учебник).
Представил Совет печати Азербайджана.
10.Идрис Аббасов - «Перевод, исследование и толкование «Общей грамматики тюркско-татарского языка» Мирзы Казембека».
Представил Институт рукописей Национальной Академии Наук Азербайджана.
11.Назим Мамедов, Мухаммед Бабанлы, Имамеддин Амирасланов, Надир Абдуллаев, Зия Алиев - «Новое квантовое состояние материи - антиферромагнитный топологический изолятор: дизайн, основные электронные характеристики и перспективы применения».
Представил Институт физики Национальной Академии Наук Азербайджана.
12.Нагдали Заманов - «Гейдар Алиев и культура азербайджанской речи» - четырехтомник.
Представил Азербайджанский медицинский университет.
13.Гаджи Гуламгусейн Султанлы – «Азербайджанская энциклопедия пчеловодства».
Представил Научно-исследовательский институт ветеринарии Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики.
14. Газанфар Кязимов – «История азербайджанского языка» (с древнейших времен до XIII века)».
Представил Институт языкознания имени Насими Национальной Академии Наук Азербайджана.
В области техники:
1.Вагиф Аббасов, Эльмар Абдуллаев, Джалал Мамедов, Вугар Фараджев, Тейюб Исмайлов, Рена Асадова, Неджла Набиева – «Новые удобрения с двумя и тремя питательными элементами и стимуляторы роста растений: исследования, испытания, применение».
Представил Институт нефтехимических процессов имени академика Ю.Мамедалиева Национальной Академии Наук Азербайджана.
2.Аяз Абдуллаев, Али Наджафов, Рамиз Гасымов, Бейалы Ахмедов, Анар Гаджиев – «Инновативный механический привод штанговых скважинных насосов».
Представил Азербайджанский технический университет.
В области архитектуры:
1.Омар Эльдаров, Элбай Гасымзаде – «Памятник, возведенный маэстро Ниязи в городе Баку».
Представил Союз архитекторов Азербайджанской Республики.
В области культуры:
1.Эльдар Искендерзаде, Васиф Мамедзаде, Рафиг Гулиев – документально-художественный фильм «Самоотверженный» в двух частях.
Представило ООО PSG Production.
2.Васиф Аллахвердиев - «Гейдар Алиев – жизненный путь» (симфоническая поэма).
Представила Азербайджанская национальная консерватория.
3. Ильгар Фахми, Мехрибан Алекперзаде– спектакль «Mənəm, mən…»
Представил Государственный театр YUĞ.
4.Франгиз Ализаде – «Вокально-симфоническое произведение «Nasimi-Passion» и его заслуги в области пропаганды азербайджанской культуры в мире».
Представило Общественное объединение творческих женщин.
В области литературы
1.Юнус Огуз (Алиев) – «Охотник» (роман).
Представил Центр Ататюрка в Азербайджане.
2.Иса Габиббейли – «Азербайджанская литература: концепция периодизации и этапы развития».
Представил Союз писателей Азербайджана.
3.Теймур Ахмедов – «Нариман Нариманов (жизнь, среда, творчество).
Представил Институт литературы имени Н.Гянджеви Национальной Академии Наук Азербайджана.
Просьба к учреждениям и организациям, общественным и творческим объединениям в целях широкого ознакомления общественности с работами, выдвинутыми на соискание государственных премий, и выражения соответствующих мнений организовать обсуждения вышеуказанных работ.
Адрес комиссии: AZ1066 город Баку, улица Лермонтова, 68.
Кабинет Министров Азербайджанской Республики.