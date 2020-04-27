В Азербайджане обнародованы номинанты на соискание государственных премий 2020 года

БАКУ /Trend Life/ - Комиссия по государственным премиям в области науки, техники, архитектуры, культуры и литературы Азербайджанской Республики сообщает, что на соискание государственных премий 2020 года представлены следующие работы:

В области науки

1.Аскер Зейналов – «Цикл работ по французской литературе»

Представил Азербайджанский университет языков.

2.Эльмира Рамазанова, Васиф Алиев, Ибрагим Габибов – «Энергетическое состояние природных и попутных газов» (Книга, изданная в Германии).

Представил Научно-исследовательский институт «Геотехнологические проблемы нефти, газа и химия» Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

3.Мехман Сулейманов – «История Азербайджанской армии» (пятитомник).

Представила Военная академия Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

4.Ирада Алескерова - «История художественного и технического оформления азербайджанской книги».

Представил Университет «Одлар Юрду».

5.Фахреддин Гадиров, Дадаш Гусенов, Парвиз Мамедов, Ариф Исмаилзаде, Талят Кенгерли, Гурбан Етирмишли, Джебраил Азадалиев, Мухтар Рустамов, Рахид Рахманов, Солмаз Велизаде – «Геология и полезные ископаемые территории Азербайджана» (цикл работ).

Представил Институт геологии и геофизики Национальной Академии Наук Азербайджана.

6.Васиф Бабазаде, Шахла Абдуллаева – «Цикл работ, посвященных комплексному исследованию минерально-сырьевых ресурсов Азербайджана».

Представил Бакинский государственный университет.

7.Шахбаз Мурадов - «Торжество стратегии развития великого лидера Гейдара Алиева: социально-экономические итоги 50-летнего сложного пути от спада к прогрессу».

Представил Институт экономики Национальной Академии наук Азербайджана.

8.Гудрет Калбалиев, Дильгам Тагиев, Сакит Расулов – монография «Фундаментальные исследования в области дисперсных систем» и изданная на английском языке монография «Феномены переноса в дисперсных средах».

Представил Институт катализа и неорганической химии имени академика М.Нагиева Национальной Академии Наук Азербайджана.

9.Насир Ахмедли – «Основы культуры речи журналиста» (учебник).

Представил Совет печати Азербайджана.

10.Идрис Аббасов - «Перевод, исследование и толкование «Общей грамматики тюркско-татарского языка» Мирзы Казембека».

Представил Институт рукописей Национальной Академии Наук Азербайджана.

11.Назим Мамедов, Мухаммед Бабанлы, Имамеддин Амирасланов, Надир Абдуллаев, Зия Алиев - «Новое квантовое состояние материи - антиферромагнитный топологический изолятор: дизайн, основные электронные характеристики и перспективы применения».

Представил Институт физики Национальной Академии Наук Азербайджана.

12.Нагдали Заманов - «Гейдар Алиев и культура азербайджанской речи» - четырехтомник.

Представил Азербайджанский медицинский университет.

13.Гаджи Гуламгусейн Султанлы – «Азербайджанская энциклопедия пчеловодства».

Представил Научно-исследовательский институт ветеринарии Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики.

14. Газанфар Кязимов – «История азербайджанского языка» (с древнейших времен до XIII века)».

Представил Институт языкознания имени Насими Национальной Академии Наук Азербайджана.

В области техники:

1.Вагиф Аббасов, Эльмар Абдуллаев, Джалал Мамедов, Вугар Фараджев, Тейюб Исмайлов, Рена Асадова, Неджла Набиева – «Новые удобрения с двумя и тремя питательными элементами и стимуляторы роста растений: исследования, испытания, применение».

Представил Институт нефтехимических процессов имени академика Ю.Мамедалиева Национальной Академии Наук Азербайджана.

2.Аяз Абдуллаев, Али Наджафов, Рамиз Гасымов, Бейалы Ахмедов, Анар Гаджиев – «Инновативный механический привод штанговых скважинных насосов».

Представил Азербайджанский технический университет.

В области архитектуры:

1.Омар Эльдаров, Элбай Гасымзаде – «Памятник, возведенный маэстро Ниязи в городе Баку».

Представил Союз архитекторов Азербайджанской Республики.

В области культуры:

1.Эльдар Искендерзаде, Васиф Мамедзаде, Рафиг Гулиев – документально-художественный фильм «Самоотверженный» в двух частях.

Представило ООО PSG Production.

2.Васиф Аллахвердиев - «Гейдар Алиев – жизненный путь» (симфоническая поэма).

Представила Азербайджанская национальная консерватория.

3. Ильгар Фахми, Мехрибан Алекперзаде– спектакль «Mənəm, mən…»

Представил Государственный театр YUĞ.

4.Франгиз Ализаде – «Вокально-симфоническое произведение «Nasimi-Passion» и его заслуги в области пропаганды азербайджанской культуры в мире».

Представило Общественное объединение творческих женщин.

В области литературы

1.Юнус Огуз (Алиев) – «Охотник» (роман).

Представил Центр Ататюрка в Азербайджане.

2.Иса Габиббейли – «Азербайджанская литература: концепция периодизации и этапы развития».

Представил Союз писателей Азербайджана.

3.Теймур Ахмедов – «Нариман Нариманов (жизнь, среда, творчество).

Представил Институт литературы имени Н.Гянджеви Национальной Академии Наук Азербайджана.

Просьба к учреждениям и организациям, общественным и творческим объединениям в целях широкого ознакомления общественности с работами, выдвинутыми на соискание государственных премий, и выражения соответствующих мнений организовать обсуждения вышеуказанных работ.

Адрес комиссии: AZ1066 город Баку, улица Лермонтова, 68.

Кабинет Министров Азербайджанской Республики.