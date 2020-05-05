Даже удивительно, что некоторые люди не понимают всю тяжесть сложившейся ситуации - академик Наиля Велиханлы

БАКУ/Trend Life/ - Люди должны осознать, что распространение коронавирусной инфекции - это беда, которая охватила весь мир, и поэтому расслабляться нельзя, сказала директор Национального музея истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА), академик Наиля Велиханлы, комментируя смягчение ряда ограничений в связи с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией и продление особого карантинного режима в Азербайджане в связи с пандемией коронавируса до 31 мая.

"Смягчение карантинного режима не означает, что мы избавились от вируса. Даже удивительно, что некоторые люди не понимают всю тяжесть сложившейся ситуации. Пусть они посмотрят телевизор, увидят больных. Пусть они пожалеют не только себя, но и врачей, которые самоотверженно борются за жизни пациентов. Поэтому, карантинный режим нужно соблюдать – это обязанность", - добавила академик.

Директор Национального музея истории НАНА добавила, что благодаря своевременным мерам, принятым Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и правительством борьба с распространением коронавирусной инфекции в нашей стране организована на высоком уровне.

Наиля Велиханлы также рассказала, о деятельности музея в период карантинного режима.

"В период карантинного режима сотрудники музея проводили в режиме онлайн конференции, заседания и семинары. Были организованы онлайн-выступления в связи со 150-летним юбилеем Наримана Нариманова. Состоялись онлайн-встречи с сотрудниками министерства культуры Азербайджана и Института археологии и этнографии. В текущем году наш музей будет праздновать 100-летний юбилей. К сожалению, работа по подготовке новой экспозиции пока приостановлена. Но мы продолжаем удалено работать над каталогами, альбомами, книгами и другими печатными изданиями, которые должны издать к 100-летию музея", - добавила она.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)