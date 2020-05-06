Гюльнара Мухаммедова поддержала Азербайджан и Узбекистан в борьбе с коронавирусом (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Генеральный директор и основатель международного конкурса Miss Union, эксперт моды, общественный деятель Гюльнара Мухаммедова в видеообращении Trend Life поддержала Узбекистан и Азербайджан в борьбе с коронавирусом.

По последним данным в Узбекистане зафиксировано 2 217 случаев заражения коронавирусом. Общее число смертей от Covid-19 составляет 10 человек.

"Здравствуйте, дорогие азербайджанские братья и сестры! Братский и великий азербайджанский народ! В этот священный месяц Рамадан хочу пожелать мира, здоровья и счастья вашему дому. Пусть все наши молитвы услышит Всевышний! К сожалению, пандемия коронавируса охватила весь мир, в том числе Узбекистан, и мы ведем серьёзную борьбу с этим вирусом – строго соблюдаем правила карантина, остаемся дома. Нельзя падать духом, надо быть сильными как это велит кавказский дух и я уверена, что мы победим эту болезнь", - отметила общественный деятель.

Гюльнара Мухаммедова в 2016 году провела в Баку Международный конкурс красоты среди стран СНГ "Мисс Дружба народов" – Miss Union.

"Я очень люблю прекрасный и дружелюбный азербайджанский народ. Уважаю вашу культуру и все, что связано с Азербайджаном - с Узбекистаном мы одно целое, у нас общие тюркские корни. До сих пор вспоминаю, что когда поехала в Баку для реализации проекта и никого там не знала, меня приняли очень дружелюбно и помогли! Это были такие личности как Фахрия Халафова, Гюльнара Халилова, Руслан Мамедов и другие. Весь узбекский народ очень любит вас. Мы победим этот коронавирус! Все будет хорошо, мир и счастье вашему дому. С благословенным месяцем Рамадан!", - добавила Гюльнара Мухаммедова.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)