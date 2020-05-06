Ветерану ВОВ Эйвазу Эйвазову вручена медаль России. История любви с летчицей-истребителем (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 95-летнему азербайджанскому ветерану ВОВ Эйвазу Эйвазову вручена юбилейная медаль России "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", сообщает Trend Life.

К сожалению, в связи режимом карантина не удалось в торжественной обстановке поздравить ветерана, который находится на юге Азербайджана – в Лянкаране, со знаменательным событием. Медаль была вручена Эйвазу Эйвазову представителями военного комиссариата и исполнительной власти

Эйваз Эйвазов родился в деревне Веравул Лянкяранского района. Интересно, хотя официально в паспорте указана дата 25 января 1925 года, ветеран утверждает, что на три года старше. В 1943 году был призван в армию, воевал в составе 402-й Азербайджанской стрелковой дивизии. Эта дивизия принимала участие в боях за Кавказ, держала оборону Грозного и Моздока, не допустив прорыва немецко-фашистских войск к бакинской нефти. В наступательной операции армия освободила ряд населенных пунктов Отрашниково, Старо-Бухирово, Ширкутовское, Хохлацкий, Смирновка, Поти-Онин, Сборный, Найденовский, город Моздок. В результате, в составе дивизии осталось до 4000 человек, то есть меньше половины штатного личного состава. По решению военного совета было решено использовать личный состав дивизии на пополнение 416-й стрелковой дивизии. Управление и штаб дивизии были направлены в Грозный для переформирования. С этого времени 402-я стрелковая дивизия находилась в резерве Закавказского фронта, фактически став учебной национальной азербайджанской дивизией.

В эти годы он познакомился с Зибой Дадашовой, одной из первых азербайджанских летчиц-истребителей. Один в пехоте, другая в небе – жизнь на грани смерти, во имя защиты родной земли. Их любовь преодолела испытание временем и войной. Осознание того, что каждый миг может обернуться потерей любимого, еще больше сблизила их. Он долго ухаживал за ней, даже обещал, если красавица даст согласие, стать летчиком. Но Зиба ответила, что если одна в небе, то другой обязательно должен быть за земле…

Зиба Дадашова – уникальная личность в истории страны. Одна из первых женщин-парашютисток, успешно окончившая Бакинский аэроклуб. Когда началась война она училась в авиационной школе Саранска вместе с такими героическими летчицами Азербайджана как Лейла Сеидмамедова и Зарифа Гасымова, а также Гусейнбала Алиев. Принимала участие в Битве за Кавказ, защищала небо Азербайджана, была в составе войск ПВО. Была отмечена медалями "За победу над Германией", "За оборону Кавказа" и др.

Послевоенные годы были очень тяжелыми, поэтому они создали семью только в 1950 году. Вырастили пятерых детей, двух дочерей и трех сыновей. У них десять внуков, 15 правнуков, и даже один – праправнук. К сожалению, в 2003 году Зибы Дадашовой не стало. По словам ветерана, самый большой героизм был не на войне, а все эти годы, оставшись без Зибы…

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)