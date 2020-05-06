Сотрудники Дворца Гейдара Алиева приняли участие в акции по сдаче крови

БАКУ/Trend Life/ - Сотрудники Дворца Гейдара Алиева, присоединившись к призыву Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, приняли участие в акции по сдаче крови, сообщили Trend Life в пресс-службе дворца.

Акция проводится с целью поддержки детей, страдающих хроническими заболеваниями крови, в частности, талассемией, и для увеличения запасов банка крови. Сотрудники Дворца Гейдара Алиева добровольно сдали кровь в Национальном центре гематологии и трансфузиологии.

Кровь была взята у доноров с соблюдением правил карантина и после предварительного обследования.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)