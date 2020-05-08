БАКУ/Trend Life/ - Десятого мая состоится открытие онлайн-выставки, посвященной 97-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, которая организована министерством культуры Азербайджана и Государственной картинной галереей, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

На выставке будут представлены фотографии, отражающие неоценимые заслуги Гейдара Алиева в судьбе азербайджанского народа, укреплении международного положения страны, а также события в общественно-политической, социальной, экономической, научной и культурной жизни республики, фотографии общенационального лидера с деятелями искусства.

Также в онлайн-экспозицию войдут произведения художников, выполненные в разных техниках и жанрах.

Ознакомиться с онлайн-выставкой можно на страницах Азербайджанской государственной картинной галереи в социальных сетях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)