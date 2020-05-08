В период пандемии людская безответственность может привести к пагубным последствиям – народный артист Гурбан Исмайлов

БАКУ /Trend Life/ - Некоторые безответственно относятся к здоровью близких и родных, к гражданам страны во время пандемии коронавируса. Смягчение специального карантинного режима некоторыми воспринимается как снятие ограничений и фактически может привести к серьёзным последствиям, сказал сегодня Trend Life известный актер театра и кино, народный артист Азербайджана Гурбан Исмайлов.

"После того, как количество инфицированных пошло на убыль, а выздоровевших – превысило этот показатель, со стороны государства были введены определенные послабления. Однако, некоторые это восприняли как окончание карантинного режима, победу над коронавирусом. И вот результат – за последние несколько дней показатель заразившихся опять пошел вверх. Нашим государством делается все для предотвращения массового распространения коронавируса, строятся медицинские центры, реализуется широкий спектр деятельности, принимаются комплексные меры, решаются серьёзные социальные задачи. Наша страна среди первых в мире в этой сфере, и выходит с малыми потерями. Тем не менее, каждый должен проявлять социальную ответственность. Нельзя нарушать карантин до 31 мая. И если не дай бог, резко увеличатся показатели заболеваемости коронавирусом, то условия вновь будут ужесточены. Подумайте о себе, близких и родных, детях и внуках, о будущем Азербайджана",- сказал Гурбан Исмайлов.

Актер также порекомендовал плодотворно проводить время в социальной самоизоляции, обязательно заниматься творчеством, тем, кто выходит по неотложным делам или на работу – строго соблюдать правила личной гигиены, соблюдать социальную дистанцию, следовать всем рекомендациям правительства и ВОЗ.

(Автор: Вугар Иманов. Ровшан Гусейнов)