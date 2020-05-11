Рост числа зараженных коронавирусом вызывает серьезную тревогу – заслуженный артист Гочаг Аскеров

БАКУ /Trend Life/ - Для меня стало приятной неожиданностью предоставление премии Президента Азербайджана в связи со сценической деятельностью и признанием моих трудов во благо развития культуры, сказала сегодня Trend Life заслуженный артист, исполнитель мугама и народных песен Гочаг Аскеров.

"Выражаю искреннюю признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокую оценку моей деятельности. Это для меня большая честь и придает мне силы для дальнейшей плодотворной деятельности, развития древнего наследия и культуры. Я солдат Азербайджана в своей сфере и всегда буду делать все во имя страны! Как известно, главная цель моей творческой жизни – это пропаганда нашего мугамного искусства за рубежом. За последние годы мною было проведено более семидесяти концертов во многих странах мира, прошли выступления на престижных сценах мира, было выпущено пять альбомов в Италии, Испании, Великобритании и Австралии, которые продаются тысячными тиражами, композиции с успехом представлены в чартах и на интернет-площадках", - сказал Гочаг Аскеров.

Ханеде высоко оценил проводимые государством превентивные меры по предотвращению массового распространения коронавируса, однако выразил сожалению по поводу последних событий.

"Относительно стабильная ситуация в стране в связи с пандемией коронавируса вновь показывает внимание и заботу государства к своим гражданам, что, в том числе отмечено международными структурами. Однако, за последние дни увеличение числа зараженных коронавирусом вызывает большую тревогу и это связано прежде всего с нарушением специального карантинного режима некоторыми гражданами. Отмена ряда ограничений вовсе не означает, что все уже завершено, как это посчитали некоторые. Это привело к росту числа зараженных. Так нельзя! Надо следовать всем рекомендациям правительства, соблюдать самозоляюцию и социальную дистанцию, чтобы предотвратить печальные последствия, которые видим даже в самых развитых странах мира. Каждый гражданин Азербайджана – родной мне человек, и заражение коронавирусом, или не дай бог - смерть, тяжело отражается в моем сердце. Берегите себя и близких, нашу страну, прошлое, настоящее и будущее. Вместе, мы достойно одолеем эту болезнь!",- добавил Гочаг Аскеров.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)