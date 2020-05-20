Заповедники Азербайджана открыли двери для посетителей

БАКУ/Trend Life/ - Снят запрет на посещение заповедников, действующих при Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана, введенный в свое время с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Напомним, что исходя из постановления Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, с 00:00 18 мая сняты некоторые ограничения, применяемые в рамках особого карантинного режима.

Деятельность заповедников будет осуществляться в соответствии с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических правил.

Напомним, что руководствуясь решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана о ряде мероприятий по социальной изоляции, которые проводятся на территории страны с 00:00 14 марта 2020 года, были введены ограничения на посещение заповедников.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)