Мы все вернем – и Шушу, и Ханкенди, каждый куст и каждый двор - девятилетний школьник (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В азербайджанском сегменте соцсетей продолжается публикация видеообращений детей и их фото с флагом Азербайджана, посвященных Дню Республики – 28 мая, сообщает Trend Life.

Собранный и представленный видеоматериал начинается со стихотворения девятилетнего школьника Омара "Мы все вернем – и Шушу, и Ханкенди" и поздравлением дочери Национального героя Азербайджана Юрия Ковалева Регины. Во втором видеоролике представлена композиция "Баку" учеников класса Детского эстрадного искусства при Центральной школе искусств имени Гара Гараева. Ода родному городу!

Отметим, что 28 мая 1918 года был принят Акт о независимости Азербайджана. В этот день была создана первая на мусульманском Востоке парламентская республика – Азербайджанская Демократическая Республика (АДР), в стране были учреждены государственные институты, многопартийная система, парламент, граждане обладали равными правами независимо от этнической принадлежности, пола, религии и социального положения.

АДР стала первым светским демократическим государством исламского мира, а также первым мусульманским государством, где женщины получили избирательные права. Создание Национальной армии, объявление азербайджанского языка государственным, учреждение гимна, флага и герба страны открыли новую славную страницу в истории Азербайджана. К сожалению, 28 апреля 1920 года 11-я Красная армия большевиков оккупировала Баку, и Республика пала.

В 1991 году после восстановления своей независимости азербайджанский народ, следуя идеалам АДР, создал на основе этого исторического наследия новое независимое государство, развивающееся и имеющее успех во всех сферах жизнедеятельности. День Республики - день восстановления государственной независимости - с 1990 года отмечается как государственный праздник.

(Автор: Вугар Иманов)